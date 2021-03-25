شكرا لقرائتكم خبر عن ‫القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا المباراة التي ينتظرها العديد من الجماهير المصرية، والتي تقام في دولة كينيا، في الجولة الخامسة لدوري المجموعات، حيث لعب منتخب مصر أربع مباريات قبل هذه المباراة حققت الفوز في مبارتين وتعادل في اثنين أيضا وبهذا يحتل المركز الاول في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبنفس العدد من المباريات لم يحقق الفريق الكيني أي فوز ولكن حقق تعادلات.

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 ولكن قبل هذه المباراة توجد مباراة أخرى في نفس مجموعة منتخب مصر وهى مباراة منتخب جزر القمر وتوجو في الساعة الثالثة عصرا، حيث تحتل جزر القمر المركز الثاني خلف مصر المتصدرة بفارق هدف واحد فقط حيث تملك جزر القمر نفس رصيد مصر من النقاط، بينما تتذيل توجو قاع المجموعة بتعادل وحيد وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطة واحدة فقط.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات امم أفريقيا 2022 موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.

ينتظر عشاق الكرة المستديرة مباراة المنتخب المصري ضد خصمه الكيني في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة فقط من أجل الوصول للكاميرون، حيث يتصدر «الفراعنة» الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي المنتخب الكيني في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وستنقل المباراة عبر شاشة «بي إن سبورت 4» في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الخامسة والربع بظهور الثلاثي أحمد فؤاد ووائل جمعة وهيثم فاروق، على أن يقوم بالتعليق أحمد الطيب.

أبرز مباريات اليوم :

- تصفيات أمم أفريقيا:

فريق كينيا × فريق جزر القمر.. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4.

فريق جنوب أفريقيا × فريق غانا.. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

فريق الجابون × فريق الكونغو.. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.

فريق زامبيا × فريق الجزائر.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.

فريق ليبيا × فريق تونس.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4.

- تصفيات كأس العالم بأوروبا:

فريق بلغاريا × فريق سويسرا.. الموعد 7 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

فريق إنجلترا × فريق سان مارينو.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.

فريق ألمانيا × فريق أيسلندا.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

فريق رومانيا × فريق مقدونيا.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

أسبانيا × اليونان.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

السويد × جورجيا.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 7.

إيطاليا × إيرلندا الشمالية.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل منتخب مصر ضيفًا على منتخب كينيا، وذلك في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات خسر في اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكيني فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا ستكون القناة الرابعة، وهي القناة التي تحمل رقم 6 في جهاز استقبال الشبكة القطرية على القمر سهيل سات.

موعد مباراة مصر وكينيا والقنوات الناقلة

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا؟

توجد مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة مصر وكينيا، والمتواجدة على الأقمار الصناعية سهيل سات ونايل سات ويوتل سات.

القناة

القمر

التردد

معدل الترميز

معامل التصحيح

beIN SPORTS 4

نايل سات

11548 أفقي

27500

5/6

سهيل سات

11585 عمودي

27500

2/3

يوتل سات 8 غرب

11054 أفقي

27500

2/3

لمتابع البث المباشر لمباراة مصر وكينيا عبر الإنترنت؟

تابع مباراة منتخب مصر ومنتخب كينيا عبر الإنترنت في المنزل، عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت التي تتبع مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن بوجد لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر.