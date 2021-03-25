شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يطالب المنتخب بالضغط المبكر على كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق احتياج المنتخب المصري للضغط والاستحواذ في مواجهة كينيا من أجل تهديد المنافس على أرضه اليوم.

وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية : «نحتاج للضغط بقوة في بداية المباراة وإظهار قوة المنتخب الوطني والتحكم في اللقاء منذ بدايته بحثا عن تحقيق الفوز وحسم التأهل».

وأضاف : «أرى ضرورة تواجد أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر مع منتخب مصر خلال هذه المواجهة بعد إصابة أيمن أشرف، كما أنه من الضروري مشاركة طارق حامد ومحمد النني في ظل ثبات مستواهما في الفترة الماضية، ولا بديل عن مشاركة محمد هاني في مركز الظهير الأيمن».

وتابع : «أرى أن الرباعي الأفضل لقيادة الشق الأمامي للمنتخب الوطني مكون من محمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد».