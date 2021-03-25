شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف مشجع يقدمون طلبات لحضور مباراة إسبانيا و جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفدت تذاكر حضور مباراة جورجيا وإسبانيا في الجولة الثانية التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، التي تستضيفها العاصمة الجورجية تبليسي الأحد المقبل بعد ساعات قليلة من طرحها.

وأفاد موقع (tkt.ge) الوحيد الذي يبيع التذاكر أنه تلقى 90 ألف طلب للحصول على التذاكر التي طرحت إلكترونيا فقط.

كانت الحكومة الجورجية سمحت بإقامة المباراة بحضور جماهيري لا يتعدى 30% من سعة ملعب «دينامو أرينا» الذي يتسع لـ55 ألف متفرج، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتراوحت أسعار تذاكر المباراة ما بين 5 و25 دولار (1.25 و6.34 يورو على الترتيب).

ولتجنب التجمعات، سيتم السماح بدخول الجمهور للملعب قبل 3 ساعات على موعد المباراة التي تبدأ الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

وسيتجنب حاملو تذاكر المباراة الخضوع لحظر التجول المفروض في جورجيا من الساعة 21.00 وحتى الساعة 5.00 بالتوقيت المحلي للحد من انتشار فيروس كورونا.