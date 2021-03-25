شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تتصدر القيمة السوقية للمنتخبات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم القيمة السوقية الأعلى في المنتخبات الأوروبية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تُستكمل مواجهات الجولة الأولى منها اليوم ضمن دور المجموعات بـ 13 لقاءً.

وبلغت قيمة الملقبين بـ «الأسود الثلاثة» بحسب موقع "ترانسفير ماركت" 1.09 مليار يورو، ويعد أعلى اللاعبين قيمة هاري كين المهاجم بـ 120 مليون يورو. ويحل ثانيًا من حيث الأغلى قيمة المنتخب الفرنسي بقيمة 1.07 مليار يورو، ويعد أغلى اللاعبين مبابي بـ 180 مليون يورو، وهو أغلى اللاعبين في العالم. كما جاء منتخب ألمانيا، المتوج بكأس العالم 4 مرات، ثالثًا بقيمة 1.01 مليار يورو، وكيميتش أغلى اللاعبين بـ 90 مليون يورو.

ودخل منتخب إيطاليا القائمة الأعلى قيمة في المركز الـ 4 بقيمة بلغت 907.50 مليون يورو، وكان فاراتي لاعب خط الوسط الأغلى بين زملائه في المنتخب بقيمة 60 مليون يورو. وأخيرًا في المركز الخامس دخل منتخب إسبانيا بقيمة 849 مليون يورو، وكاسكانتي الأغلى بين صفوفه بـ 70 مليون يورو. وعلى صعيد الأقل يشارك في التصفيات جزر فارو بقيمة 4 ملايين يورو فقط.