شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك فى فوز الأهلى على شباب النادي برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت المباراة مشاركة وليد سليمان في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة ، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة ٢٠ من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة ٢٨ سجل بانون الهدف الثاني.

ووفي الدقيقة ٣١، نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة ٤٩.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، على هامش المباراة الودية التي أقيمت بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيتسو موسيماني مع بروكيتش خلال الجلسة عن أبرز العناصر التي يضمها القطاع، بعدما تم تصعيد عدد كبير من الناشئين لتدريبات الفريق الأول مؤخراً، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.