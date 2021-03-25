شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يجدد عقد المدرب عارف شلنك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

جدد مجلس إدارة نادي التعاون عقد المدرب المواطن عارف شلنك المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم آخر، وجاءت هذه الخطوة بعد النجاحات التي حققها شلنك في أول تجربة له كمدرب أول بعد أن عمل مساعداً لمدرب رأس الخيمة والحمرية والحصن، وقاد شلنك التعاون للفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 بدوري الأولى وللحصول على 18 نقطة، ويقدم التعاون مستويات جيدة في المنافسة ويعتبر أحد أفضل الفرق وأكثرها تطوراً.

وقال سعيد أحمد رباع أمين السر بالنادي إن الإدارة قررت تجديد عقد المدرب لثقتها في كفاءته وقدراته الفنية، متمنياً له التوفيق.

من جهته شكر شلنك إدارة النادي على ثقتها واعتبر أن تجديد عقده حافز لمزيد من العمل لتحقيق نتائج أفضل، واصفاً الخطوة بأنها تدعم الاستقرار الفني بالنادي، وشكر شلنك أعضاء الجهاز الفني وأكد أنهم يعملون بإخلاص وجد وأنهم شركاء معه في النجاحات التي حققها، مؤكداً سعيهم للأفضل كما شكر اللاعبين وأثنى على انضباطهم وجديتهم.