شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطمئن على الإعلامي عدنان حمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير بزيارة الإعلامي القدير عدنان حمد بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات دبي.

ونقل الحمادي تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، متمنياً للإعلامي القدير عدنان حمد دوام الصحة والعافية، مشيداً بمسيرته الإعلامية والمواضيع التي يطرحها في مختلف برامجه والتي تساهم في تخطي الكثير من التحديات الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.