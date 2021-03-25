شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف استرليني غرامة تبادل القمصان في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تغريم الأندية 5 آلاف استرليني في كل مرة يتبادل فيها أحد اللاعبين قميصه مع لاعب الخصم، وذلك تماشياً مع قيود فيروس كوفيد -19.

وجاء قرار العقوبات المالية بعد ملاحظة عدم تطبيق التوصية بعدم تبادل القمصان، ويمكن للأندية دفع الغرامة من ميزانيتها أو جعل اللاعب يدفعها من جيبه كما فعل أحد الأندية الذي لم يكشف التقرير عن هويته عندما أجبر اثنين من لاعبيه على دفع الغرامة.

وتشعر الأندية بانزعاج من تواجد مندوب عن الرابطة في غرفة علاج الأندية الـ20 المتنافسة في الدوري وخصوصاً في غرفة العلاج والكافتيريا حيث يراقب المندوب المحافظة على التباعد بين اللاعبين بل حتى يراقب عدم صفهم السيارات قريباً من بعضهم في المرآب.

وجاء قرار الغرامات في الوقت الذي يظن فيه لاعبو البريميرليج بقرب نهاية القيود المشددة بعد تراجع الإصابات من حالتين بين اللاعبين في آخر 5 أسابيع، خصوصاً فيما يتعلق بمرافقة 3 من الكادر فقط للفريق في مبارياته خارج ملعبه، حتى أن بعض الأندية منعت مرافقة الشيف للاعبين في الحافلة.

وتسببت قيود كورونا أيضاً بخسائر مالية للأندية بعد فرض حجز غرف منفردة للاعبيها أثناء المباريات خارج معاقلها ما دفع بعض الفرق لإلغاء المبيت أصلاً.