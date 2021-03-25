شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينعى سيسيه بعد وفاة والدته وشقيقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى ظل وفاة والدته و أثنين من شقيقاته أثر حادث أليم .

و أعلن مسئولو الإتحاد السكندرى عن سفر اللاعب خلال ساعات إلى كوت ديفوار لحضور العزاء على أن يعود للقاهرة يوم 2 أبريل القادم .



نادى الإتحاد

وحرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على تحفيز رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من الزمالك، بعد تراجع منتخب بلاده "كوت ديفوار" عن ضمه، خلال المعسكر الذى انطلق قبل أيام ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الإيفواري على استبعاد سيسيه، بعدما دخل اللاعب القائمة الأولية للمنتخب، وذلك بعد تقليص القائمة للعدد المسموح به في المنافسات القارية.

ورفع العميد من حالة سيسيه المعنوية، بعد حالة الاحباط التي تعرض لها اللاعب، حيث أكد حسام حسن لـ"سيسيه"، أن مجرد دخوله في حسابات المدير الفني للمنتخب الإيفواري يعد نجاحا وتتويجا لمسيرة اللاعب، خاصة أنه مازال صغير السن ويستطيع مع مزيد من التوهج أن يفرض نفسه على الجميع ويكون أحد ركائز منتخب كوت ديفوار في السنوات المقبلة.