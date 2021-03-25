شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لحارس الشباب.. وأحمد نادر يشارك مع 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع سيد عطية حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات منفردة على هامش تقسيمة الكرة، واعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على الثنائى محمد أبو جبل ومحمد عواد كحراس أساسيين خلال التقسيمة التى أقامها الجهاز الفنى.

وحرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تخصيص تدريبات منفردة لسيد عطية، والذي تم تصعيده من صفوف فريق 2001؛ لزيادة قدراته الفنية.

كما حصل أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق 2003 بنادي الزمالك على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالغياب عن مران فريقه اليوم الخميس.

وطلب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق 2003 مشاركة حارسه في ودية الفريق أمام بتروجت التي أقيمت اليوم بالملعب الفرعي بنادي الزمالك.

ووافق كارتيرون على مشاركة أحمد نادر السيد في ودية فريقه، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأول بداية من غدا الجمعة والتي يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام فريق الشباب.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مشاركة 4 لاعبين من الفريق الأول مع فريق الشباب في ودية الفريقين المقرر اقامتها غدا في السابعة مساءا ضمن استعدادات الزمالك لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويرغب كارتيرون في تحقيق أكبر استفادة من المباراة وهي اشراك اكبر عدد من لاعبي الفريق الأول ليكونوا جاهزين فنيا وبدنيا لمواجهة بطل الجزائر، وكذلك لتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الزمالك في المباريات الرسمية منذ فترة وفي مقدمتهم محمد اشرف روقا ومحمد عواد وبعض الناشئين الذين تم تصعيدهم مثل حسام اشرف.

في نفس السياق فان كارتيرون طلب من لاعبيه التعامل مع مباراة فريق الشباب بالنادي الودية وكأنها مباراة رسمية مؤكدا ان مستوي اللاعبين في مباراة الغد سيكون احد العوامل الأساسية في الدخول للتشكيل الأساسي وبؤرة اهتمام المدير الفني خلال الفترة المقبلة، حيث وصف كارتيرون المباراة بانها الفرصة الأكبر للاعبين لاثبات نفسهم في ظل فترة التوقف الحالية لانشغال المنتخبات الوطنية بالمشاركة في الاجندة الدولية.