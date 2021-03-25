شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا للاعبى الزمالك: قادرون على تعويض خماسية النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في الكونفيدرالية موسم 2014 تعتبر من أهم مباريات الزمالك الأفريقية في تاريخه، حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب في الدور قبل النهائى بين الفريقين هى تفوق النجم الساحلى التونسى بخماسية مقابل هدف، وأصبحت فرص الزمالك في التأهل للدور النهائي مستحيلة نظريا.

البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق للزمالك والذى كان يتولى المهمة وقتها تحدث مع لاعبيه فى غرفة الملابس بملعب سوسة عقب لخسارة الكبيرة وقال لهم : ارفعوا رؤسكم فانتم قادرون علي تعويض الهزيمة الثقيلة في مصر.

وجاءت مباراة العودة لتحمل سيناريو هو الأسوأ للزمالك بعدما تعرض على جبر للطريق فى بداية المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك نجحوا فى إحراز 3 أهداف لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة ولكنها لم تكن كافية لتأهل الزمالك ، حيث كان يحتاج الفريق الأبيض هدفا اخر للتأهل رسميا وكتابة النجاح للملحمة.

وعلى الرغم من خروج الزمالك من البطولة إلا أن جماهيره أشادت بتألق لاعبيه خاصة أنهم قدموا موسما مميزا فى البطولة وحققوا نتائج مبهرة إلا أن التحكيم والحظ حالا دون تتويج الزمالك باللقب في هذا الموسم.