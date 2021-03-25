شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الأولمبى يرد على تصريحات إنبى بخصوص تغريم كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى دكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبى استيائه الشديد من تصريحات عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى بشأن توقيع غرامة مالية علي كريم فؤاد لاعب المنتخب بسبب تصريحاته بإحدى القنوات الفضائية خلال وجوده فى معسكر المنتخب الأولمبى المقام حاليا ضمن برنامج الاعداد لنهائيات أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

من جانبه، أكد عبدالعزيز فى تصريحات خاصة، أن وجود كريم فؤاد في معسكر المنتخب وارتدائه قميص منتخب مصر وتصريحاته عبر القناة الفضائية التابعة للشركة الراعية للاتحاد هو حق أصيل تكفله اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن وتابع أن جهاز المنتخب الاوليمبى يكن كل احترام وتقدير لكل أندية مصر التي ينضم عناصر منها أو لا ينضم للمنتخب باعتباره شرف للاعب والنادي الذي ينتمي إليه وأن الجهاز حريص على أن تكون العلاقة طيبه بين اللاعبين وأنديتهم وهو ما تم التأكيد عليه فى اجتماع الجهاز مع اللاعبين في بداية كل معسكر وبالتالي فأنه من غير المقبول أن يتم الإعلان عن عقوبة على لاعب موجود فى معسكر المنتخب.

وأكد مدير المنتخب الأوليمبى علي أن الجميع يعمل وفق منظومه هدفها الارتقاء بكرة القدم المصرية وتحقيق الإنجازات الرياضية التي تسعد ملايين الشعب المصرى.