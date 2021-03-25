شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: "الحضرى كان مريض بالتمرين ووافقت على سحب شارة قيادته للأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجى مدرب حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر سابقاً وفريق سموحة حالياً، أن مدرب حراس المرمى هو أحد أهم العناصر فى أى جهاز فنى، وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: مدرب حراس المرمى جزء مهم في تشكيل الجهاز الفني، والحارس نصف الفريق، وفي الفترة الأخيرة في مصر، وضحت للغاية بصمة مدرب حراس المرمى مع الحراس، الآن أصبح لدينا نحو 10 حراس مرمى متميزين بخلاف الثلاثي الذي انضم للمنتخب، وأضف إلى ذلك الحراس الصاعدين مثل عمر صلاح وعمر رضوان ومحمود جاد وغيرهم.

وأَضاف: جزء من عمل المدرب هي خبراته السابقة لكنها ليست كل شىء، وقد تكون حارسا عظيما جداً لكن ليس لديك قدرات تدريبية.

وواصل: كنت محظوظا بتدريب عصام الحضري، وليس الحضري فقط، وعندما تم تصعيدي من الناشئين كنت رافض التواجد في الدرجة الأولى، لأن كان معي مجموعة متميزة من الحراس وقتها مثل محمد الشناوي وإكرامي، وغيرهم.

وعن أزمة سحب شارة قيادة الأهلي من الحضري قال ناجي: الأمور الإدارية في الأهلي لا توجد فيها صعوبة، الحضري أخطأ وكان يستحق سحب شارة القيادة منه، القرار الإداري في الأهلي لا يوجد فيه مناقشة، قد يحدث نوعاً من الهدوء بعد فترة ويمكن تعديل القرار، لكن في معظم الأحيان هذا لا يحدث، ووافقت على قرار سحب الشارة من الحضري، لأن هناك أموراً تحتاج للحسم بشكل ضروري لمصلحة اللاعب.

واختتم: عصام الحضري مريض بالتمرين لديه مرض نفسي بالتمرين ويتدرب يومياً ويعمل على نفسه، وكان يوقظني من النوم لكي يتمرن، من 2004 دخل الحضري في تصنيف يكاد يكون عالمي، مثل محمد الشناوي الآن، والهاني سليمان يسير على نفس النهج.