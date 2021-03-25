شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجرى تقسيمة قوية للاعبى الأهلى عقب «ودية الشباب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام لاعبى فريق الشباب.

وقام موسيماني بإجراء تقسيمة قوية في مساحة صغيرة، شهدت تركيزًا شديدًا على التمرير السريع وإنهاء الهجمات بشكل سليم.



وكان الفريق الأول قد تغلب على لاعبى فريق الشباب اليوم فى تجربة ودية، استعدادًا لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة المقبلة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتغلب فريق الأهلى على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت المباراة مشاركة وليد سليمان فى التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيمانى بتشكيلة ضمت على لطفى وبدر بانون وسعد سمير ورامى ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايى ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

وتقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة 20 من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة 28 سجل بانون الهدف الثانى، وفى الدقيقة 31 نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثانى دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 49.

وحرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، على حضور المباراة الودية التى خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيبو مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول، عن أبرز العناصر التى تم تصعيدها مؤخراً فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب العودة من الكونغو.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادى، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.