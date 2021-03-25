شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: لو عاد بى الزمن لن أضم عواد لقائمة المونديال.. وإكرامى دماغه حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب الوطنى السابق أنه غير نادم على قرار ضم ثلاثى حراس المرمى إلى قائمة الفراعنة فى كأس العالم الذى أقيم بروسيا عام 2018، وقال ناجى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت: كوبر قام بما عليه بنسبة 10 على 10، وكوبر كان من حكماء العصر ويجيد العمل بأدواته بدون فلسفة، الكثيرون انتقدوا طريقة اللعب، هو نفسه عندما كان يعرض الطريقة الهجومية على اللاعبين كانوا يرفضوا لثقتهم في الجهاز الفني.

وأضاف: لو عاد بى الزمن لن أضم عواد إلى المنتخب وصحة وجهة نظرى جاءت بعدما لعب تحت ضغط، رغم أنه حارس عظيم وأتمنى أن يحصل على فرصة فى الزمالك، وأرى أن الثنائى فقط الذى ظلم بالفترة الماضية هما أبو جبل والهانى سليمان.

وواصل: أبو جبل عندما يتألق لمدة سنتين ويتم استبعاده بسبب خطأ واحد هذا ظلم، والهاني سليمان أيضاً يسير بمستوى مميز مع سموحة.

وعن أزمة ثلاثي حراس الزمالك قال ناجي: المحترف الحقيقي لا يحب الجلوس على دكة البدلاء، لكن النادى يفكر فى نفسه وليس فى اللاعب، وفى مركز حراس المرمى يقع ظلم على اللاعب كثيراً، وهذا يحدث فى الزمالك لأنه يضم ثلاث حراس كبار فى مركز يحب الثبات، ومحمد صبحى أيضاً حارس مميز.

وواصل: كنت أعلم أن محمد الشناوى سيكون حارس متألق منذ أن كان فى عمر 15 سنة، وقررت ضمه للمنتخب خلال لعبه فى بتروجت وكان يستقبل بالأربعين هدفاً.

وأضاف: شريف إكرامي دماغه حلوة وأعتقد أنه خرج من الأهلي من الباب الكبير لم يخلق أزمات، وهو قرار صعب جداً لا أعرف كيف اتخذه، ولكنه يلعب أساسياً مع بيراميدز على حساب حراس كبار ولذلك قراره كان موفق.

واختتم: أحمد الشناوي موهبة عظيمة جداً لكن يجب أن يصون نعمة موهبته، وأتمنى أن يخرج من بيراميدز ليحصل على فرصة للمشاركة، الحارس الثاني يجب أن يحصل على الفرصة، مثلاً أمير عبد الحميد كان يحصل على فرصة المشاركة في كأس مصر بشكل كامل ليكون لديه حوافز، إذا لم يتمكن الأهلي من منح علي لطفي فرصة فعليه أن يبلغه بأن العام المقبل سيكون في نادي أخر، ليشارك.