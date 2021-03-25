شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يهزم شيكابالا وأسامة نبيه الحكم.. ووديتين للزمالك مع شبابه غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب، حيث قام بتقسيم اللاعبين لفريقين، وجاء الفريق الأول بقيادة محمود شيكابالا ومعه كلا من مروان حمدي ومحمود زيزو وإسلام جابر ومحمود علاء ومحمد حسام بيسو ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحسام أشرف.
وتكون الفريق الثاني بقيادة يوسف أوباما من محمد عبد الغني ورضا العميد وحميد أحداد ومحمد روقا وأشرف بن شرقى وحسام عبد المجيد وأيمن حفنى وحسين فيصل وحاتم سكر، وحقق فريق أوباما الفوز خلال التقسيمة التى أدارها تحكيميا أسامة نبيه.
فيما ألغى طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك المباراة الودية التي كان مقرر لها غدا الجمعة بين فريق الشباب وكهرباء إسماعيلية.
وقرر طارق يحيى بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على إقامة مباراتين وديتين غدا الجمعة بين فريق الشباب والفريق الأول لمتابعة جميع اللاعبين، والاطمئنان على عودة المصابين.
بينما خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من المران الجماعي لإقامة سباق سرعات بين اللاعبين، وقسم فرناندو مدرب الأحمال الفريق لمجموعتين متنافسين في سباق السرعات.
وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية صباح اليوم علي ملعب النادي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ـبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع الصالات قبل بداية تدريبات الكرة، تحت اشراف فرناندو مدرب الأحمال على تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات، والتي خصص خلالها بعض تدريبات الإطالة لفك العضلات.
كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، اطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، وموقف أحمد فتوح بعد تعرضه لنزلة برد قوية أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر.