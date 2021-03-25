شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يهزم شيكابالا وأسامة نبيه الحكم.. ووديتين للزمالك مع شبابه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب، حيث قام بتقسيم اللاعبين لفريقين، وجاء الفريق الأول بقيادة محمود شيكابالا ومعه كلا من مروان حمدي ومحمود زيزو وإسلام جابر ومحمود علاء ومحمد حسام بيسو ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحسام أشرف.

وتكون الفريق الثاني بقيادة يوسف أوباما من محمد عبد الغني ورضا العميد وحميد أحداد ومحمد روقا وأشرف بن شرقى وحسام عبد المجيد وأيمن حفنى وحسين فيصل وحاتم سكر، وحقق فريق أوباما الفوز خلال التقسيمة التى أدارها تحكيميا أسامة نبيه.

فيما ألغى طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك المباراة الودية التي كان مقرر لها غدا الجمعة بين فريق الشباب وكهرباء إسماعيلية.

وقرر طارق يحيى بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على إقامة مباراتين وديتين غدا الجمعة بين فريق الشباب والفريق الأول لمتابعة جميع اللاعبين، والاطمئنان على عودة المصابين.

بينما خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من المران الجماعي لإقامة سباق سرعات بين اللاعبين، وقسم فرناندو مدرب الأحمال الفريق لمجموعتين متنافسين في سباق السرعات.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية صباح اليوم علي ملعب النادي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ـبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع الصالات قبل بداية تدريبات الكرة، تحت اشراف فرناندو مدرب الأحمال على تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات، والتي خصص خلالها بعض تدريبات الإطالة لفك العضلات.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، اطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، وموقف أحمد فتوح بعد تعرضه لنزلة برد قوية أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر.