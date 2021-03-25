شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس ودية الأهلى وشبابه على ملعب التتش ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" صورا من المباراة الودية التى جمعت الفريق الأحمر فى غياب اللاعبين الدوليين، بفريق الشباب على ملعب مختار التتش صباح اليوم الخميس، وذلك فى إطار خطة القلعة الحمراء للاستعداد لعودة المباريات المحلية والأفريقية، بعد انتهاء التوقف الدولى بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022.

وحرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى على حضور المباراة الودية التى خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيبو مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول، عن أبرز العناصر التى تم تصعيدها مؤخراً فى ظل غياب اللاعبين الدوليين، وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها عقب العودة من الكونغو.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة قصيرة مع بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادى، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيتسو موسيماني مع بروكيتش خلال الجلسة عن أبرز العناصر التى يضمها القطاع بعدما تم تصعيد عدد كبير من الناشئين لتدريبات الفريق الأول مؤخراً، فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المريخ السودانى فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



أجاى



إحدى الكرات المشتركة



الأهلى



بدر بانون



جانب من المباراة



جونيور اجاي



سعد سمير



فريق الأهلى



لاعبو الأهلى



مباراة الأهلي والشباب



ناصر ماهر