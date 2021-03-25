شكرا لقرائتكم خبر عن 120 دقيقة تدريبات بدنية شاقة لنجوم الإسماعيلى بفرمان إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تحت قيادة جهازه الفنى الجديد الذى يترأسه إيهاب جلال، تدريباته الصباحية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المحلى، واستمر المران الصباحى ساعتين اشتملت الساعة الأولي علي تدريبات بدنية ضمن خطة جهاز الدراويش للنهوض بالجانب البدنى للاعبين.

فيما كانت الساعة الثانية عبارة عن تدريبات علي التحرك بدون كرة وكيفية خلق المساحات وترجمة الهجمات علي المرمي إلى أهداف.

فى نفس السياق اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى مع نظيره بنادى أسوان على خوض ودية بين الفريقين السبت المقبل خلال فترة التوقف الدولى، وكان الإسماعيلى قد خاض ودية مساء الاثنين أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، ويتطلع جهاز الدراويش الجديد تحت قيادة إيهاب جلال للإستفادة بالشكل الأمثل من التوقف الدولى بهدف إصلاح الأخطاء والعمل على استيعاب الخطط الفنية والتكتيكية.

وعلى نفس الوتيرة قرر إيهاب جلال إقامة تدريبات الدراويش على فترتين بحيث يقام مران صباحى فى السابعة صباحا وآخر مسائى عند الساعة السابعة.

ويستعد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى جهاز الدراويش من خلال التدريبات على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب العمل على استيعابهم للخطط الفنية المراد تطبيقها خلال المنافسات الرسمية.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى إسناد المهمة إلى المدرب الخبير فى الدورى المصرى والمصنف ضمن الأفضل فى مصر سعيا لتصحيح المسار.