شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: مصطفى شوبير مظلوم والشناوى يشبه ثابت البطل والصقر كان مشروع حارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الأهلى السابق وسموحة حالياً، عن كواليس اعتماده على الصقر أحمد حسن، فى مركز حارس المرمى خلال لعبه بالنادى الأهلى، وقال ناجى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: كان لدينا أزمة فى حراسة المرمى بالأهلى فى إحدى المباريات الأفريقية، واخترت أحمد حسن للتدريب فى هذا المركز وكان مميز جداً".

وأضاف: أبو جبل هو الأحق بحراسة مرمى الزمالك حالياً، ولما لاعب يكون شايل الفريق موسمين ويخطئ فى مباراة واحدة يجب أن أشيله فوق دماغى، مع احترامى لجنش، وعمرى ما قعدت حارس فى حالة سيئة، لأنك قد تخسر حارسين وجنش لعب والنتائج لم تسعفه.

وواصل: عبد الجليل حميدة هو أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر، كان حارس أسطوري، أحمد شوبير من أكثر الحراس الذين لديهم طموح، ومصطفى نجله أفضل منه كثيراً ومظلوم بسبب والده، وثابت البطل من الشخصيات التى لم أكن أحب التعامل معها فى البداية، وقال لى عند بداية تواجدى بالفريق أنا مش عايزك لكن جوزيه هو اللي عايزك، وقبل وفاته مباشرة قضيت معه 8 ساعات كاملة بمفردنا، وكلمة رجل مناسبة تماماً له، عادل هيكل وإكرامي الأفضل وعبد الواحد السيد ظلمته الإصابة، وشخصية الشناوى قريبة جداً من ثابت البطل، وهو أهم محترف فى مصر.

واختتم: مباراة اليوم صعبة على المنتخب الوطني أمام كينيا وليست سهلة كما يتخيل البعض بسبب فرصة كينيا في الصعود سقاتلون عليها، وعملت مع حسام البدري 22 سنة، هو تروماي، لا يجامل أحداً، وتجارب البدري جميعها ناجحة سواء في الأهلي أو إنبي أو السودان، هو صارم جداً وحقاني.