شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كارتيرون وطبيب الزمالك استعدادا لمواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليومية صباح اليوم على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع الصالات قبل بداية تدريبات الكرة، تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال على تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات، والتى خصص خلالها بعض تدريبات الإطالة لفك العضلات.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، اطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، وموقف أحمد فتوح بعد تعرضه لنزلة برد قوية أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر.

وقسم كارتيرون لاعبي الزمالك لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي، وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاثة بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.

من ناحية أخرى، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مشاركة 4 لاعبين من الفريق الأول مع فريق الشباب في ودية الفريقين المقرر إقامتها غدا فى السابعة مساء ضمن استعدادات الزمالك لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون فى تحقيق أكبر استفادة من المباراة وهى إشراك أكبر عدد من لاعبي الفريق الأول ليكونوا جاهزين فنيا وبدنيا لمواجهة بطل الجزائر، وكذلك لتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الزمالك فى المباريات الرسمية منذ فترة، وفى مقدمتهم محمد أشرف روقا ومحمد عواد وبعض الناشئين الذين تم تصعيدهم مثل حسام أشرف.

في نفس السياق، فان كارتيرون طلب من لاعبيه التعامل مع مباراة فريق الشباب بالنادي الودية وكأنها مباراة رسمية، مؤكدا أن مستوى اللاعبين في مباراة الغد سيكون أحد العوامل الأساسية في الدخول للتشكيل الأساسي وبؤرة اهتمام المدير الفني خلال الفترة المقبلة، حيث وصف كارتيرون المباراة بأنها الفرصة الأكبر للاعبين لاثبات نفسهم في ظل فترة التوقف الحالية لانشغال المنتخبات الوطنية بالمشاركة في الأجندة الدولية.