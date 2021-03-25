شكرا لقرائتكم خبر عن سباق سرعات وتدريبات بدنية بمران الزمالك وكارتيرون يقسم اللاعبين لـ3 مجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جزءا من المران الجماعى، لإقامة سباق سرعات بين اللاعبين، وقسم فرناندو مدرب الأحمال الفريق لمجموعتين متنافسين فى سباق السرعات.

فيما قاد البرازيلى أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى مران فريقه اليوم الخميس، والذى شهد تواجد الثلاثى محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية، وشهد مران الحراس تدريبات التصويب من المسافات القريبة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى تدريبات على الكرات العرضية، والتى ظهر خلالها الثلاثى بمستوى فنى جيد.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية صباح اليوم علي ملعب النادي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع الصالات قبل بداية تدريبات الكرة، تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال على تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات، والتى خصص خلالها بعض تدريبات الإطالة لفك العضلات.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، اطمأن المدير الفنى خلالها على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، وموقف أحمد فتوح بعد تعرضه لنزلة برد قوية أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر.

وقسم كارتيرون لاعبي الزمالك لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي، وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاثة بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.

من ناحية أخرى، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مشاركة 4 لاعبين من الفريق الأول مع فريق الشباب في ودية الفريقين المقرر إقامتها غدا في السابعة مساءا ضمن استعدادات الزمالك لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون فى تحقيق أكبر استفادة من المباراة وهى إشراك أكبر عدد من لاعبي الفريق الأول ليكونوا جاهزين فنيا وبدنيا لمواجهة بطل الجزائر، وكذلك لتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الزمالك في المباريات الرسمية منذ فترة وفي مقدمتهم محمد أشرف روقا ومحمد عواد وبعض الناشئين الذين تم تصعيدهم مثل حسام اشرف.

في نفس السياق فان كارتيرون طلب من لاعبيه التعامل مع مباراة فريق الشباب بالنادي الودية وكأنها مباراة رسمية، مؤكدا أن مستوى اللاعبين فى مباراة الغد سيكون أحد العوامل الأساسية فى الدخول للتشكيل الأساسى وبؤرة اهتمام المدير الفني خلال الفترة المقبلة، حيث وصف كارتيرون المباراة بانها الفرصة الأكبر للاعبين لإثبات نفسهم في ظل فترة التوقف الحالية لانشغال المنتخبات الوطنية بالمشاركة فى الأجندة الدولية.