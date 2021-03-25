شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يجتمع مع أحمد العش على هامش مران الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد العش مدافع الأهلى المعار لصفوف الإسماعيلى فى تدريبات الدراويش صباح اليوم الخميس، وشاهد المران من خارج الخطوط، قبل أن يعقد إيهاب جلال المدير الفنى اجتماعا معه للاطمئنان على إصابته، حيث أصيب بشرخ في القدم، ليغيب عن الإسماعيلي لمدة شهر، بعدما وضع قدمه فى الجبس لمدة 4 أسابيع، قبل العودة للملاعب.

وضم الأهلى، أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات السابق خلال الميركاتو الشتوى الأخير، قبل أن يتم الاستقرار على إعارته لصفوف الإسماعيلي .

فى شأن آخر، حذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذي سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق.

وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه ضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

وشدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة فى الدوري وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة، كما أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة، مشددا على أنه لا يوجد مكان بالفريق لأى لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

واعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى ، أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل ما لديهم والتركيز على حصد الانتصارات.