شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. نجم الإسماعيلى الراحل يهز شباك كينيا بهدفين بقميص الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر فى السادسة مساء اليوم الخميس مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكينى فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، ويبحث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ومن المصادفات أنه فى مثل هذا اليوم لكن قبل 56 عامًا سجل رضا أحد أساطير الدراويش هدفين فى منتخب كينيا بقميص المنتخب الوطنى.

ماذا قدم نجوم الدراويش مع المنتخب ضد كينيا

28 لاعبًا بصفوف الإسماعيلي شاركوا فى 14 مباراة بقميص المنتخب الوطني ضد كينيا، أكثرهم عماد سليمان وحسنى عبد ربه برصيد 3 مباريات، بينما أحرز 4 لاعبين 6 أهداف

* يوم 25 مارس 1965 .. سجل رضا هدفين فى فوز مصر 4 / 3 بمشاركة أيضًا ميمى درويش وشحته بتصفيات دورة الألعاب الأفريقية

* يوم 1 ديسمبر 1972 .. شارك حسن مختار وسيد عبد الرازق "بازوكا" وعلى أبو جريشة فى فوز مصر 1 / صفر بتصفيات دورة الألعاب الأفريقية

* يوم 28 أكتوبر 1979 .. سجل أسامة خليل هدفًا فى خسارة مصر 1 / 3 بتصفيات الأمم الأفريقية

* يوم 11 نوفمبر 1979 .. سجل أسامة خليل هدفًا فى فوز مصر 3 / صفر بتصفيات الأمم الأفريقية

* يوم 26 يونيه 1987 .. شارك عماد سليمان فى فوز مصر 4 / صفر بتصفيات الأولمبياد

* يوم 12 يوليو 1987 .. شارك عماد سليمان فى فوز مصر 3 / 1 بتصفيات الأولمبياد

* يوم 12 أغسطس 1987 .. شارك عماد سليمان فى فوز مصر 1 / صفر بدورة الألعاب الأفريقية

* يوم 6 أغسطس 1992 .. شارك أحمد رزق وفوزى جمال وأيمن رجب وأحمد قناوى وأحمد العجوز فى فوز مصر 2 / 1 وديًا

* يوم 25 أغسطس 2000 .. سجل سعد عبد الباقى هدفًا فى فوز مصر 2 / 1 بمشاركة أيضًا رضا سيكا وحمام إبراهيم وسيد معوض وإسلام الشاطر ومحمد بركات ومحمد حمص وديًا

* يوم 10 يناير 2001 .. شارك إسلام الشاطر ورضا سيكا ومحمد بركات ومحمد صلاح أبو جريشة فى تعادل مصر 1 / 1 وديًا

* يوم 23 يناير 2009 .. شارك أحمد سمير فرج وأحمد خيرى وعبد الله السعيد فى فوز مصر 1 / صفر وديًا

* يوم 14 يناير 2011 .. شارك أحمد سمير فرج وحسنى عبد ربه وعمرو السولية فى فوز مصر 5 / 1 وديًا

* يوم 27 فبراير 2012 .. سجل أحمد خيرى هدفًا فى فوز مصر 5 / صفر بمشاركة أيضًا حسنى عبد ربه وديًا

* يوم 30 أغسطس 2014 .. شارك عصام الحضرى و شوقى السعيد وحسنى عبد ربه فى فوز مصر 1 / صفر وديًا.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب مباراة كينيا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة ، خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكيني فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة الثانية أمام جزر القمر يوم 29 مارس الجاري في القاهرة.