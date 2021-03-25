شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم شبابه برباعية.. ومشاركة الحاوى أساسيا وتألق بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت المباراة مشاركة وليد سليمان فى التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

وتقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة 20 من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة 28 سجل بانون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 31 نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 49.

وحرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، على حضور المباراة الودية التى خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيبو مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول، عن أبرز العناصر التى تم تصعيدها مؤخراً فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب العودة من الكونغو.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادى، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيتسو موسيماني مع بروكيتش خلال الجلسة عن أبرز العناصر التى يضمها القطاع بعدما تم تصعيد عدد كبير من الناشئين لتدريبات الفريق الأول مؤخراً، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المريخ السودانى فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.