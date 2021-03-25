شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك ليس الوحيد.. قصة ثلاثة أطفال توفوا فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الـ6 أشهر الماضية وفاة أكثر من لاعب صغير، مما شكل صدمة كبيرة لدى المتابعين ممن اندهشوا بطريقة وفاة كل منهم، حيث سقط الثلاثى بشكل مفاجئ وسط حكايات مختلفة لكل منهم نرصدها خلال التقرير التالى، وذلك بعدما اختلفت الأسباب والحكايات وكان الاسم واحد هو عمر فى مفارقة غريبة، فقبل وفاة لاعب الزمالك عمر أباظة منذ شهرين، شهد نادى الرواد وفاة طفلين اسمهما عمر أيضاً، فى حوادث مختلفة.

البداية فى شهر أكتوبر من العام الماضى، حيث شهد نادى "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، وفاة طفلين خلال أقل من 20 يوما، حيث شهد يوم 23 أكتوبر وفاة عمر عبد العظيم محمد فى سن 13 سنة، بعد الانتهاء من تدريبات كرة السرعة، بشكل مفاجئ مشكلاً صدمة كبرى للجميع.



عمر عبد العظيم

وبعدها بثلاثة أسابيع فقط توفى طفل آخر هو عمر ميرة 14 سنة، إثر إصابته بحالة إغماء أثناء تلقيه تدريبات السباحة بنادى "الرواد"، وتوفى الطفل أثناء محاولة إسعافه حيث باءت المحاولات بالفشل.



عمر ميرة

بعد ذلك وخلال شهر يناير توفى عمر أباظة لاعب نادى الزمالك الذى لم يتخطى عمره 15 عاما، حيث توفى أثناء تأديته صلاة العشاء داخل منزله، وتسبب خبر وفاته فى صدمة كبيرة وحزن بين محبيه وأبناء قريته، ما أحدث صدمة كبرى لأسرته وأقاربه وأصدقائه خاصة أنه لم يكن يعانى من أى نوع من الأمراض، كما لم يشكو يوما من أى إرهاق، وكان يمارس كرة القدم بصورة طبيعية داخل أكاديمية نادى الزمالك بمحافظة السويس قبل وفاته بصورة مفاجئة.



عمر اباظة