تاريخ مواجهات مصر وكينيا.. اكتساح "الفراعنة" وفوز وحيد لنجوم "هارامبي"

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الكيني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نيايو ناشيونال ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد كينيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب .

تاريخ مواجهات مصر وكينيا :

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي الكبير لـ منتخب مصر على نظيره الكيني، حيث سبق أن التقيا من قبل 15 مرة في محتلف البطولات والمناسبات، وحقق الفراعنة الفوز في 11 مباراة، وفاز منتخب كينيا في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مواجهات .

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم ضد منتخب كينيا وهو في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف

فقط عن جزر القمر الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتأتي توجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة .

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف ، أحمد حجازي ، علي جبر ، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني ، طارق حامد ، محمد مجدي أفشة

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد

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