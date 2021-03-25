وليد صلاح مديرًا للكرة بنادي زد.. ودياب يؤكد كل الصلاحيات للجهاز

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة ناد زد الرياضي، التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ، ويضم وليد صلاح الدين مديراً للكرة وإسماعيل يوسف مديراً فنياً، ومحمد صبري مدربا عاما، وأحمد سمير

مدربا ،وخالد متولي مدرباً لحراس المرمى، والدكتور أيمن فريد طبيباً للفريق، وشريف إسلام مديراً إدارياً.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة نادي زد الأخير ،والذي

شهد صلاحيات كاملة للجهاز الفني لتحقيق الأهداف المحددة والمعلنة من قبل الإدارة هذا الموسم.

وأكد أحمد دياب رئيس نادي زد أن خطة نادي زد الحفاظ على متوسط الأعمار الصغيرة للاعبين، والاعتماد المباشر على المواهب والعناصر الواعدة الصاعدة من قطاعه في المقام الأول.