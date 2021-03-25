تدريبات بدنية وتكتيكية في مران الإسماعيلي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى اليوم الخميس تحت قيادة جهازه الفنى الجديد الذى يترأسه إيهاب جلال تدريباته الصباحية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصري الممتاز .

أبرز لقطات المران الصباحى الذى استمر لمدة ساعتين جاءت

- اشتملت الساعة الأولي علي تدريبات بدنية ضمن خطة جهاز الدراويش للنهوض بالجانب البدنى للاعبين.

- الساعة الثانية كانت عبارة عن تدريبات علي التحرك بدون كرة وكيفية خلق المساحات وترجمة

الهجمات علي المرمي إلى أهداف.

- تدريبات تأهيلية لكل من الثنائى عماد حمدي ومروان الصحراوي.

- تدريبات بدنية لحراس المرمي فضلا عن تدريب علي سرعة رد الفعل و سبل مواجهة انفرادات المنافسين.

- أحمد العش مدافع الفريق حضر وشاهد المران من خارج الخطوط ، قبل أن يعقد إيهاب جلال المدير الفنى اجتماعا معه.