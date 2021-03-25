خالد عيد: مدافع غزل المحلة تلقى عروضًا من الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن لاعبه محمد فتح الله نجم خط الدفاع تلقى اتصالات من ٤ أندية للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقال عيد عبر برنامج (كورة تريند) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن فتح الله تلقى اتصالات من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بجانب الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

وأضاف: " لا نرغب في التفريط في خدمات أي لاعب خلال الموسم المقبل للحفاظ على

استقرار الفريق".

وأكد مدرب المحلة أنه لا يمانع فنيا رحيل فتح الله ولكن إدارة النادي تسعى لتكوين فريق قوي والحفاظ على القوام الأساسي.

وأشار إلى أن فتح الله كان يستحق بالفعل التواجد في معسكر المنتخب الوطني الحالي خاصة أنه قدم مستويات طيبة موضحا أن الفرصة ستكون متاحة أمام اللاعب بالتأكيد في المعسكرات القادمة لثقته في رؤية حسام البدري مدرب

المنتخب.

وعبر مدرب المحلة عن سعادته بانضمام الثنائى عبده يحيى وأحمد الندري للمنتخب الأولمبي في معسكره الحالي.

وقال عيد: " الثنائى يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي وليس مجاملة من شوقي غريب مدرب المنتخب وابن المحلة".

وأكد أنه راهن منذ البداية على هؤلاء اللاعبين الذين أعادوا غزل المحلة للدوري مجددا ورفض بيع أي لاعب منهم لإيمانه بقدراتهم.

وأشار إلى أن الكرة المصرية مليئة بالمواهب المميزة ولكن هناك لاعبين مغمورين يستحقون فقط الفرصة للمشاركة والظهور.

وأوضح أنه يملك ثنائي متميز سيكون له شأن في الكرة المصرية أيضا وهما المدافع محمد عبد القادر والظهير الأيسر محمود علاء.