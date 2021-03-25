القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم والتي ستجمع بين المنتخبين على ملعب نيايو ناشيونال ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كينيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، كما ستقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم:

قامت قنوات بي إن سبورت الرياضية بتخصيص شاشة beIN Sports HD 4 لنقل مباراة مصر ضد كينيا وذلك بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب، كما ستنقل أيضًا عبر قناة beIN Sports Connect في موعدها المحدد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف ، أحمد حجازي ، علي جبر ، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني ، طارق حامد ، محمد مجدي أفشة

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم ضد منتخب كينيا وهو في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن جزر القمر الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتأتي توجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

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