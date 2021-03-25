تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات استشفائية بمجمع الصالات عقب نهاية المران الجماعي اليوم الخميس.
وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللاعبين الخضوع لتدريبات استشفائية عقب نهاية المران الجماعي، وذلك لتجنب إصابة اللاعبينبإجهاد.
تدريبات خاصة لحارس الزمالك
خضع سيد عطية حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات منفردة على هامش تقسيمة الكرة.
واعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الثنائي محمدأبو جبل ومحمد عواد كحراس أساسيين خلال التقسيمة التي أقامها الجهاز الفني.
وحرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تخصيص تدريبات منفردة لسيد عطية، والذي تم تصعيده من صفوف فريق 2001؛ لزيادة قدراته الفنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.