تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات استشفائية بمجمع الصالات عقب نهاية المران الجماعي اليوم الخميس.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللاعبين الخضوع لتدريبات استشفائية عقب نهاية المران الجماعي، وذلك لتجنب إصابة اللاعبين

بإجهاد.

تدريبات خاصة لحارس الزمالك

خضع سيد عطية حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات منفردة على هامش تقسيمة الكرة.

واعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الثنائي محمد

أبو جبل ومحمد عواد كحراس أساسيين خلال التقسيمة التي أقامها الجهاز الفني.

وحرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تخصيص تدريبات منفردة لسيد عطية، والذي تم تصعيده من صفوف فريق 2001؛ لزيادة قدراته الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.