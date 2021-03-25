تدريبات منفردة لحارس الزمالك الصاعد

ياسر رشاد - القاهرة - خضع سيد عطية حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات منفردة على هامش تقسيمة الكرة.

واعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد كحراس أساسيين خلال التقسيمة التي أقامها الجهاز الفني.

وحرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تخصيص تدريبات منفردة لسيد

عطية، والذي تم تصعيده من صفوف فريق 2001؛ لزيادة قدراته الفنية.

سباق سرعات في مران الزمالك

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزءا من المران الجماعي لإقامة سباق سرعات بين اللاعبين.

وقسم فرناندو مدرب الأحمال الفريق لمجموعتين متنافسين في سباق السرعات.

تدريبات على التسلم والتسليم في مران الزمالك

قسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي.

وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاثة بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.