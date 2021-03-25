تدريبات منفردة لحارس الزمالك الصاعد

ياسر رشاد - القاهرة - خضع سيد عطية حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات منفردة على هامش تقسيمة الكرة.
واعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد كحراس أساسيين خلال التقسيمة التي أقامها الجهاز الفني.
وحرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تخصيص تدريبات منفردة لسيدعطية، والذي تم تصعيده من صفوف فريق 2001؛ لزيادة قدراته الفنية.
سباق سرعات في مران الزمالك
خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزءا من المران الجماعي لإقامة سباق سرعات بين اللاعبين.
وقسم فرناندو مدرب الأحمال الفريق لمجموعتين متنافسين في سباق السرعات.
تدريبات على التسلم والتسليم في مران الزمالك
قسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي.
وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاثة بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.