طارق يحيى يلغي مباراة الزمالك ضد كهرباء إسماعيلية الودية

ياسر رشاد - القاهرة - ألغى طارق يحيى رئيس قطاع كرة القدم بنادي الزمالك المباراة الودية التي كان مقرر لها غدا الجمعة بين فريق الشباب وكهرباء إسماعيلية.

وقرر طارق يحيى بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على إقامة مباراتين وديتين غدا الجمعة بين فريق الشباب والفريق الأول لمتابعة جميع اللاعبين، والاطمئنان

سباق سرعات في مران الزمالك

على عودة المصابين.

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزءا من المران الجماعي لإقامة سباق سرعات بين اللاعبين.

وقسم فرناندو مدرب الأحمال الفريق لمجموعتين متنافسين في

تدريبات على التسلم والتسليم في مران الزمالك

سباق السرعات.

قسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي.

وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاثة بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.