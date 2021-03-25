طارق يحيى يلغي مباراة الزمالك ضد كهرباء إسماعيلية الودية

ياسر رشاد - القاهرة - ألغى طارق يحيى رئيس قطاع كرة القدم بنادي الزمالك المباراة الودية التي كان مقرر لها غدا الجمعة بين فريق الشباب وكهرباء إسماعيلية.
وقرر طارق يحيى بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على إقامة مباراتين وديتين غدا الجمعة بين فريق الشباب والفريق الأول لمتابعة جميع اللاعبين، والاطمئنانعلى عودة المصابين.
سباق سرعات في مران الزمالك
خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزءا من المران الجماعي لإقامة سباق سرعات بين اللاعبين.
وقسم فرناندو مدرب الأحمال الفريق لمجموعتين متنافسين فيسباق السرعات.
تدريبات على التسلم والتسليم في مران الزمالك
قسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي.
وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاثة بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.