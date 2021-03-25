شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ينسق مع المدير الفنى للناشئين حول تصعيد الشباب للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، على هامش المباراة الودية التي أقيمت بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



وتحدث بيتسو موسيماني مع بروكيتش خلال الجلسة عن أبرز العناصر التي يضمها القطاع بعدما تم تصعيد عدد كبير من الناشئين لتدريبات الفريق الأول مؤخراً، في ظل غياب اللاعبين الدوليين .



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.، وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف أنه تواصل مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادي المريخ السوداني، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم .

وأوضح أن الهلال السوداني سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء، وهو نفس الملعب الذي يحتضن مباراة الأهلي والمريخ في اليوم التالي .

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلي في السودان .