شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يحضر ودية الأهلي مع شباب النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على حضور المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة .



وتحدث بيبو مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، عن أبرز العناصر التي تم تصعيدها مؤخراً في ظل غياب اللاعبين الدوليين .



وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب العودة من الكونغو .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .