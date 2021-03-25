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محمود الخطيب يحضر ودية الأهلي مع شباب النادي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على حضور المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة .


وتحدث بيبو مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، عن أبرز العناصر التي تم تصعيدها مؤخراً في ظل غياب اللاعبين الدوليين .


وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب العودة من الكونغو .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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