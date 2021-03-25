شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يحضر ودية الأهلي مع شباب النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على حضور المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة .
وتحدث بيبو مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، عن أبرز العناصر التي تم تصعيدها مؤخراً في ظل غياب اللاعبين الدوليين .
وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب العودة من الكونغو .
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954