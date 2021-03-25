شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلى يعدد فوائد مواجهة بطل الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999 أن المباراة الودية التي يخوضها فريقه اليوم الخميس أمام الفريق الأول للكرة بالنادي على ملعب التتش تعد فرصة ذهبية لشباب الأهلي، مؤكدًا أن المباراة تقام بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأول.

وأشار أنور إلى أن المباراة أفضل إعداد للمرحلة المهمة القادمة، وفرصة جيدة لشباب الأهلي من أجل إظهار قدراتهم أمام موسيماني ، من أجل تصعيد المميزين منهم للفريق الأول، مؤكدًا أن وجود 12 لاعبًا في الوقت الحالي في تدريبات الفريق الأول يعد فرصة ذهبية لهؤلاء اللاعبين.

وقال أنور إن مواجهة الفريق الأول احتكاك قوي للاعبين، قبل استئناف مباريات دوري الجمهورية، والمقرر لها الخميس 1 أبريل المقبل، حيث يلعب شباب الأهلي أمام المقاولون العرب.