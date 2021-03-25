شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يحضر ودية الأهلى وشبابه.. وموسيمانى يجتمع مع بروكيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، على حضور المباراة الودية التى خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيبو مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول، عن أبرز العناصر التى تم تصعيدها مؤخراً فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب العودة من الكونغو.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة قصيرة مع بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادى، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث بيتسو موسيماني مع بروكيتش خلال الجلسة عن أبرز العناصر التى يضمها القطاع بعدما تم تصعيد عدد كبير من الناشئين لتدريبات الفريق الأول مؤخراً، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المريخ السودانى فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.