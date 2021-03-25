شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة ليتوانيا الدولية تجهز الملاكمين رزق وعرابى لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن مشاركة لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة يسرى رزق المتأهل مؤخرا لأولمبياد طوكيو فى بطولة ليتوانيا الدولية المحدد لها الفترة من 12 إلى 16 مايو المقبل بصحبة زميله عبد الرحمن عرابى للإعداد للدورة الأوليمبية.

فيما أكد غنيم على مشاركة الثنائى "عرابى ورزق" فى معسكر مغلق بدولة ليتوانيا عقب انتهاء البطولة خلال الفترة من 17 إلى 30 مايو المقبل، مشيرا إلى أن رزق يخضع حاليا لبرنامج إعداد بدنى بالمركز الأوليمبى بالمعادى يستمر لمدة شهر، فيما يشارك عبد الرحمن عرابى فى بطولة أوكرانيا الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 7 أبريل المقبل استعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد غنيم، مشاركة البطل عرابى فى معسكر مغلق بأوكرانيا عقب انتهاء منافسات البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 21 إبريل المقبل، حيث نجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائى.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، السبت الماضى، عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفية، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة فى وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت اللجنة إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التى بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة الدورة فى العام الماضى لكنها تأجلت إلى العام الحالى بسبب تفشى العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم.