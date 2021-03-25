شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج المنتخب الوطنى قبل مواجهة كينيا فى التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى لاعبو المنتخب الوطنى تناول وجبة الإفطار فى فندق إقامتهم بكينيا، فى تمام العاشرة صباحاً، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى جلسة فنية مع اللاعبين للحديث عن مباراة كينيا المقرر لها اليوم، فى تصفيات أمم أفريقيا وذلك عقب تناول طعام الغذاء والذى من المقرر أن يكون في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويتحرك المنتخب الوطنى إلى ملعب مباراة كينيا فى تمام الخامسة، حيث يستغرق الطريق من فندق إقامة الفراعنة إلى ملعب المباراة نحو 20 دقيقة، وتقام مباراة مصر وكينيا في تمام السادسة مساءً، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية، شهد تربع الفراعنة على عرش الصدارة برصيد 8 نقاط، بعد انتصارين وتعادلين، بينما جاء منتخب جزر القمر فى المرتبة الثانى بنفس الرصيد، فيما احتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفى المركز الرابع جاء منتخب توجو برصيد نقطة واحدة.