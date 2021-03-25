شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحرم الأهلى من التدريب على ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت إقامة مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب أفريقى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية فى حرمان الأهلى من خوض المران الأخير قبل مواجهة المريخ على نفس الملعب، وفقا للوائح كاف التي تمنح الحق للنادي الضيف الحق في خوض مرانه الأخير على ملعب المباراة.

ويبحث الأهلي مع مسئولي نادي المريخ والسفير المصري بالسودان الملعب الذي سيخوض الأهلي عليه تدريبه قبل مواجهة الفريق السوداني في المباراة المقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل.

وحدد الأهلي يوم 31 مارس الجاري موعدا للسفر إلى السودان ومواجهة المريخ على ملعب الجوهرة الزرقاء، أي قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، من أجل التكيف على الأجواء الحارة في الأراضي السودانية قبل المواجهة الصعبة ضد الفريق السوداني.

وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادى المريخ السودانى، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجود الأهلى فى الخرطوم.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز على الفريق السودانى من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية الأفريقى، وضمان الصعود قبل الانتظار إلى الجولة الأخيرة ضد سيمبا التنزانى، حيث يسعى المارد الأحمر إلى الفوز مستغلا تعقد موقف المريخ فى الصعود عن المجموعة الأولى بدور المجموعات الأفريقى.