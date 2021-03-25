شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يضع روشتة عبور كينيا فى التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، روشتة منتخب الفراعنة لعبور منتخب كينيا، خلال اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، ويرى يونس أن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر هو: محمد الشناوي، محمد هاني، محمود الونش، أحمد حجازي، أحمد أيمن منصور، محمد النني وطارق حامد، محمد صلاح، محمد مجدي أفشة، محمود تريزيجية، مصطفى محمد .

وواصل الفيلوسف خلال تصريحاته لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: أعتقد أن منتخب مصر يخطط للفوز وليس التعادل، وأعتقد أن البدء بأحمد أيمن منصور ضرورى لأن الجناح الأيسر لمنتخب كينيا هو أخطر العناصر.

واختتم: أول ربع ساعة هى الأهم فى المباراة، إذا فرض منتخب مصر سيطرته خلالها سينجح فى قيادة المباراة بالكامل إلى بر الأمان.

تقام مباراة مصر وكينيا في تمام السادسة مساءً، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

واستقر حسام البدري على الدفع بالعناصر والقوة الضاربة للمنتخب من أجل تحقيق الفوز أمثال محمد صلاح وتريزيجيه والننى وطارق حامد وأحمد حجازى، بينما الوجه الجديد سيكون من نصيب عبدالله جمعة على حساب أيمن أشرف لعدم جاهزيته بنسبة كبيرة، والدفع بمصطفي محمد في الهجوم والذى يؤدي بشكل رائع مع فريقه التركي جالاتا سراي.

ومن المرجح أن يكون التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ ارتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد ، خاصة بعد سلبية مسحة كورونا التي ظهرت أمس.