شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينتظر المشاركة مع الفراعنة بعد غياب 628 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، للمشاركة مع المنتخب الوطنى لأول مرة بعد غياب طويل، منذ تولى حسام البدرى المسئولية الفنية للفراعنة، خلفاً لخافيير أجيرى، وذلك فى تمام السادسة مساءً عندما يستضيف منتخب كينيا، منتخب الفراعنة ضن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

آخر مشاركة لمحمد صلاح مع منتخب مصر، كانت بتاريخ 6 يوليو 2019، وهو اليوم الذى شهد توديع الفراعنة لكأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد، جاء فى الوقت القاتل، وغاب بعدها عن صفوف المنتخب للعديد من الأسباب، أبرزها مصادفة تعرضه للإصابة عند كل تجمع ومباراة للفراعنة.

ظهور محمد صلاح مع منتخب مصر أمام كينيا، مساء اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، سيكون الأول بعد غياب طويل عن الفراعنة، استمر لعام و8 أشهر و19 أيام، بواقع 628 يومًا.

النجم المصري يمتلك في رصيده الدولي 67 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، منذ مشاركته الأولى مع المنتخب الأول في 3 سبتمبر عام 2011، سجل خلالهم "مو" 41 هدفاً، كان أبرزها هدفه في شباك الكونغو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا، والذي أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ليحجز تأشيرة التأهل للفراعنة بعد غياب عن المونديال استمر لـ 28 عاماً.

واستقر حسام البدري على الدفع بالعناصر و القوة الضاربة للمنتخب من أجل تحقيق الفوز أمثال محمد صلاح و تريزيجيه و النني و طارق حامد و أحمد حجازي ، بينما الوجه الجديد سيكون من نصيب عبدالله جمعه على حساب أيمن أشرف لعدم جاهزيته بنسبة كبيرة، والدفع بمصطفي محمد في الهجوم والذى يؤدي بشكل رائع مع فريقه التركي جالاتا سراي.

ومن المرجح أن يكون التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد ، خاصة بعد سلبية مسحة كورونا التي ظهرت أمس.