شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يمنح لاعبى الإنتاج راحة 48 ساعة بعد نهاية وديات فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبى فريقه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب نهاية المباريات الودية بفترة توقف الدورى، ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج تدريباته السبت المقبل على ملعبه استعداداً لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها 2 أبريل المقبل باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما اختتم الإنتاج معسكره المغلق بالإسماعيلية وعاد للقاهرة صباح الأربعاء الماضى.

ورفض أحمد كشرى فكرة إقامة مباريات ودية جديدة لفريقه خلال فترة توقف الدوري مفضلا الاكتفاء بالتدريبات اليومية خلال الفترة المقبلة، وكان الإنتاج الحربى قد فاز فى أولى ودياته على مصر المقاصة بهدفين دون رد، والتى أقيمت بالقاهرة قبل السفر لمعسكر الإسماعيلية ثم واجه القناة وتعادل بهدف لكل فريق، ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد بمعسكره بالإسماعيلية ثم واجه طلائع الجيش عصر الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى آخر الوديات وفاز بثلاثية أهداف دون رد.

ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مواجهتين وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

وخاض كشرى فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وعقد خالد مهدى مدير الكرة فى الإنتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبى فريقه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة عدم خلع الكمامة وتفادى الجلسات المزدحمة بينهم حتى لا يتكرر السيناريو الذى واجه الإنتاج الحربى فى فترة إعداد الموسم الماضى حينما أصيب 18 لاعبا بكورونا فى معسكره المغلق بشرم الشيخ، بجانب إصابة مختار مختار مدرب الفريق وقتها.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.

وكان حمادة صدقى قاد تدريب الإنتاج الحربى فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.