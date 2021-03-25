شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على ملاعب التدريب والإقامة بالسودان من السفير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادى الأهلى مع السفير المصرى فى السودان من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة الحمراء فى الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى يوم 3 أبريل المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

واطمأن الجهاز الإدارى بالأهلى على الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلى من ملاعب تدريب وفندق إقامة ووسائل تنقلات أثناء فترة الإقامة فى السودان، من أجل تجهيز كل احتياجات الفريق الأحمر وتذليل كل العقبات التي تواجه الأهلي قبل هذه المباراة.

وحدد الأهلى يوم 31 مارس الجارى موعدا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ على ملعب الجوهرة الزرقاء، أى قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، من أجل التكيف على الأجواء الحارة فى الأراضى السودانية قبل المواجهة الصعبة ضد الفريق السودانى.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز على الفريق السودانى من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية الأفريقي، وضمان الصعود قبل الانتظار إلى الجولة الأخيرة ضد سيمبا التنزاني، حيث يسعى المارد الأحمر إلى الفوز مستغلا تعقد موقف المريخ في الصعود عن المجموعة الأولى بدور المجموعات الأفريقى.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء الثلاثاء، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الكونغو الأخيرة.