شوقى غريب يمنح المنتخب الأولمبى راحة 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة بمعسكر الفريق المقام باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

ويحصل لاعبو المنتخب الأوليمبي على راحة لمدة 24 ساعة فى معسكر الفراعنة المفتوح بعد صعوبة الاتفاق على مباريات ودية بسبب فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إقامة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 يوم 21 أبريل المقبل، والتى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.

ويترقب شوقي غريب معرفة المنتخبات والمدينة التى يقيم فيها الفريق قبل أن يبدأ مخاطبة نادي ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الريدز مع الفريق في الأولمبياد، بعدما وضع اسم صلاح ضمن قائمة مبدئية تضم 50 اسما تم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية من أجل المشاركة في الأولمبياد.