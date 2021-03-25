شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يصل القاهرة السادسة صباح الجمعة بعد مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود فى السادسة صباح غد الجمعة إلى القاهرة، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، عائدة من العاصمة نيروبى على متن طائرة خاصة بعد مواجهة منتخب كينيا فى السادسة مساء اليوم الخميس فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون فى يناير 2022، على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى فندق الإقامة مباشرة استعدادا لمباراة جزر القمر المقرر لها يوم 29 مارس الجارى باستاد القاهرة فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.

يدخل منتخب مصر فى السادسة مساء اليوم الخميس مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكيني فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نظيره الكينى مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة ، خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكينى فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.