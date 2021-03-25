شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا و القناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق اليوم الخميس 25 مارس 2021 مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2022 على ملعب موي في كينيا وتعتبر المباراة هي الجولة الخامسة لدوري المجموعات بتصفيات البطولة الأفريقية .

ولعب منتخب مصر أربع مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في اثنين ليحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط .

ولم يحقق الفريق الكيني أي فوز في التصفيات حتى الأن ولكنه حقق ثلاث تعادلات وخسارة وحيدة ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وتسبق هذه المباراة مباراة أخرى في نفس مجموعة مصر وهى مباراة جزر القمر وتوجو في الساعة الثالثة عصرا، حيث تحتل جزر القمر المركز الثاني خلف مصر المتصدرة بفارق هدف واحد فقط حيث تملك جزر القمر نفس رصيد مصر من النقاط، بينما تتذيل توجو قاع المجموعة بتعادل وحيد وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطة واحدة.