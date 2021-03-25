شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة لاتحاد اليد تلجأ لمركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن «الدوري المعلق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين،، استطلاع رأي مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن الدوري المعلق.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هشام نصر قد أقر، قبل إيقاف الأخير، استكمال الجولتين المتبقيتين من دوري 2019–2020 يومي 1 و2 أبريل المقبل لحسم لقب البطولة.

وطلب الزمالك استكمال الدوري بنفس قوائم الموسم الماضي بينما أعلن الأهلي رفضه التام لاستكمال الدوري بنفس قوائم الموسم الماضي لرحيل بعض اللاعبين.

وتستطلع اللجنة المؤقتة رأي مركز التسوية في أحد خيارين: الأول استكمال الموسم الماضي بالقوائم الجديدة لاستحالة استئنافه حاليا بقوائم الموسم الماضي، أو إلغاء الموسم، مع اعتماد بطلي الموسم قبل الماضي 2018–2019، للمسابقتين المحليتين، وبالتالي سيكون الزمالك بطلا للدوري والأهلي بطلا للكأس