شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سيكا : حسام البدري بيعاند نفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا سيكا نجم النادي الإسماعيلي والزمالك السابق اندهاشه من استبعاد الثنائي يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا من صفوف المنتخب الوطني الأول خلال المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف سيكا في تصريحات لبرنامج ’«البريمو»: «حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يعاند نفسه، فكيف يتم ضم لاعب واحد فقط في مركز صانع الألعاب».

وتابع: «محمد ابراهيم وأوباما يقدمان موسماً رائعاً مع أنديتهم هذا الموسم، وكان لابد من ضمهم أو على الأقل ضم أحدهم مع محمد مجدي أفشـة صانع اللعب الوحيد في قائمة المنتخب» .