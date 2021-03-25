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رضا سيكا يفتح النار على حسني عبدربه : «لاتتجاوز في حق أبوجريشة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رضا سيكا نجم الإسماعيلي والزمالك السابق غضبه الشديد من حسني عبدربه نجم الدراويش والكرة المصرية السابق بسبب تجاوزه في حق اللجنة الفنية بالنادي برئاسة الكابتن على أبوجريشة .

وقال: «لا يجوز لاي لاعب أن يتجاوز في حق على ابوجريشة وبالذات حسني عبدربه لان مين حسني عشان يغلط في أبوجريشة» .

وأضاف سيكا في تصريحات تليفزيونية: «علي ابو جريشة أسطورة كبيرة للنادي الإسماعيلي وللمنتخب الوطني وأرفض التجاوز في حقه وحق اللجنة الفنية للنادي، ورغم اختلافي مع حسني وغضبي من هذا الموقف إلا أنه بادر بالإعتذار لأبوجريشة .

واختتم سيكا: «لعبت أكثر من 475 مباراة بقميص الاسماعيلي، عكس حسني عبدربه الذي لم يتجاوز مائتي مباراة، فكل الإنجازات التي حققها حسني كانت للمنتخب الوطني وليست للنادي» .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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